L’ArtCamp finalitza avui amb una exposició col·lectiva a l’Era Rossell, que es podrà visitar fins al 31 de juliol. Les obres s’integraran en una col·lecció per a exposicions itinerants internacionals, en el marc del projecte “L’art com a llenguatge comú per a la pau”.