Les tensions entre el Govern i el Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA) continuen en augment. Aquesta vegada, la discrepància gira entorn del nombre d’expedients sancionadors oberts contra membres del sindicat, que denuncien una persecució contra els afiliats de l’entitat, que ha provocat el trencament de les relacions amb Interior i, en particular, amb la ministra Ester Molné.

El ministre portaveu, Guillem Casal, va assegurar ahir que “no hi ha persecució a cap treballador públic per pertànyer a cap associació o tindre una vinculació sindical de cap mena”. Ho va declarar en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la qual va aportar una dada per reforçar els seus arguments: “Només el 20% dels expedients disciplinaris a la presó afecten afiliats del Sindicat Penitenciari”, un fet que, segons ell, “demostra que la gran majoria dels expedients són de fora del sindicat”, tot i que no va precisar-ne la quantitat total.

“No hi ha persecució a cap treballador públic per tenir una vinculació sindical”

Guillem Casal, Ministre portaveu



La versió de l’SPA, però, és ben diferent. Fonts sindicals expliquen que actualment només hi ha cinc expedients oberts a la presó, quatre dels quals afecten membres de l’entitat, i el cinquè recau sobre un treballador afí a l’organització. A més, hi ha una investigació pendent que podria derivar en dos expedients més, també dirigits a integrants de l’SPA.

El que denuncien els treballadors és, precisament, allò que el Govern nega: una persecució constant. Un dels exemples que exposen és un incident en què es va demanar revisar les càmeres de seguretat per comprovar si dos agents –tots dos alts comandaments de l’SPA– feien ús del telèfon mòbil a la zona dels miradors. El sindicat es pregunta per què es decideix revisar només les imatges dels seus membres, quan, segons afirmen, es tracta d’una pràctica habitual que implicaria bona part de la plantilla del centre, però que no ha estat investigada en altres casos. També assenyalen que fa mesos que es va iniciar aquesta investigació i que encara no han rebut cap notificació sobre la seva resolució.

El centre penitenciari de la Comella.Fernando Galindo

Un altre exemple de persecució, segons el sindicat, és l’incident de les miccions ocorregut a principis de juny, en què un intern va orinar sobre dos companys de cel·la. L’actuació dels tres agents que estaven de servei en aquell torn –tots ells membres de l’SPA– va derivar en l’obertura d’un expedient disciplinari contra cadascun. Des del sindicat denuncien, però, que no es fa servir el mateix criteri en altres situacions similars i afirmen que, quan els implicats pertanyen a altres sindicats o no estan afiliats, no s’actua amb la mateixa severitat.

Arran d’aquests fets, l’SPA es planteja emprendre accions legals contra la direcció del centre i, subsidiàriament, contra la ministra Molné. Tot i això, encara s’estan ultimant els detalls de com procedir, ja que volen actuar amb cautela per no perjudicar els membres del sindicat que tenen expedients oberts.

La polèmica va esclatar fa sis dies, quan l’SPA va trencar relacions amb el Ministeri d’Interior i amb la direcció d’Institucions Penitenciàries “arran d’una situació que considerem absolutament intolerable i insostenible”. El sindicat va fer arribar un comunicat tant a la ministra Molné com al director d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel Garcia, en què acusava el ministeri de fomentar “un clima laboral tòxic” que vulnera els drets fonamentals dels treballadors.

TAMBÉ AL CONSELL

PATRIMONI CULTURAL

Govern destina 225.000 euros a subvencions destinades conservar el patrimoni cultural.



PROJECTES PER A JOVES

Oberta la convocatòria de les subvencions destinades a finançar iniciatives adreçades a la joventut.



200.000 EUROS MÉS

L’executiu ha pres la decisió d’ampliar en 200.000 euros el programa de digitalització d’empreses (PDE).