El duo Quelcom porta un Donald Trump ballador a la terrassa del Roc Blanc

Donald Trump ha decidit fer parada a Andorra. O, si més no, una versió força peculiar d’ell, que aterrarà a la terrassa de l’Hotel Roc Blanc per protagonitzar un nou espectacle d’humor irreverent de la mà del duo Quelcom.

Després de l’èxit rotund amb més de 300 espectadors en les dues funcions anteriors, Ivan Lira i Miki Legendario presenten avui a dos quarts de nou de la nit un xou renovat a l’aire lliure, carregat de paròdies musicals, gags d’actualitat i la presència d’un Trump molt ballador. Tot plegat sota el lema de la nit: 2Make Andorra Great Again!”

Per escalfar motors, ja han publicat a les xarxes un vídeo promocional on apareix el personatge de Trump, caracteritzat, amb frases com “I can be in the fiesta Roc Blanc, aranzeles, see you”. Una petita mostra del to humorístic que marcarà tota la vetllada.