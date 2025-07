Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'almesquera és un animal semblant a un talp que viu en el Pirineu i està en perill d'extinció. Per aquest motiu, el Govern, Forces Elèctriques d'Andorra i altres entitats privades han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per preservar i recuperar aquesta espècie. Des del 2003 aquest mamífer ha experimentat una davallada de la seva població en el Principat. De fet, des de l'empresa Ambiotec estimen que només en el riu Madriu hi ha vora una quarantena d'exemplars. Per aquest motiu s'impulsa un pla de recuperació, que està dotat per un import de 252.000 euros en quatre anys, dels quals un 20% (55.500 €) l'aportaran entitats privades.

El Govern vol protegir i recuperar l'almesquera.Agències

El 2024 es van fer prospeccions al riu Madriu per esbrinar-ne la població i amb les setze captures que es van realitzar, Ambiotec calcula que en aquesta zona hi podrien haver uns 40 individus. "És una xifra preocupant", ha destacat el gerent d'Ambiotec, Víctor Martínez. Els experts apunten que des del 1990 aquest animal està experimentat un declivi del 50% a bona part dels territoris on habita: Espanya, Portugal, França i Andorra. La poca presència fa que estigui en perill d'extinció. Concretament, a Andorra, es considera que el seu declivi és del 70%. Per aquesta raó està catalogat com a "perill crític d'extinció", ha definit Martínez.

"A Andorra tenim una població que està disminuint i per això també fem el pla de recuperació de l'almesquera, però encara tenim una bona població, tenim una bona salut lligada als nostres veïns i per això també cal continuar-la mantenint", ha argumentat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.

El 2023 en una trobada de la Unió Mundial per a la Natura (UICN-Med) es va tractar la mala situació en què es trobava i es va considerar l'espècie com a prioritària. L'any següent Andorra s'integra en el Pla de recuperació internacional (PRI) i aquest dijous s'han rubricat els convenis de col·laboració pel desenvolupament del Pla de recuperació de l'almesquera, el projecte DesmAND. "És un dia molt important", ha precisat Martínez.

Entre les parts implicades, a més de l'executiu i de FEDA, també han signat el document Capesa, Grup Heracles i Persa. De totes maneres, es deixa la porta oberta al fet que més entitats s'hi puguin involucrar per poder conservar l'animal. "El medi ambient i la sostenibilitat és una de les línies que FEDA defensa i està defensant i preocupar-se per la biodiversitat és un deure de tots i també de les empreses, especialment les empreses que estem afectant el medi aquàtic", ha afirmat el director general de FEDA, Albert Moles.

L'objectiu del pla és conèixer la seva distribució pel territori andorrà, reduir impactes i amenaces, recuperar zones malmeses, afavorir la seva dispersió pels rius i assentament, a més de monitorar les seves poblacions. Paral·lelament, hi ha la voluntat de conscienciar i sensibilitzar a la població, a les empreses i a les administracions públiques, així com eliminar obstacles i punts negres, com tubs que hi hagi a prop dels rius, perquè no hi accedeixin i es morin, o fer col·laboracions amb altres països per fer mostreig i seguiments.

Per l'executiu fer plans de recuperació d'espècies és molt important perquè al mateix temps es protegeix la biodiversitat i els "els seus hàbitats", ha esmentat Casal.

El Govern té la intenció de continuar elaborant plans de recuperació aquest 2025 i de cara el 2026. "Fa més d'un any vam aprovar els primers quinze plans de recuperació d'espècies de fauna al nostre país i dins d'aquests hi ha el de l'almesquera. Aquests quinze plans de recuperació a xifres globals i amb diferents anys suposen més d'un milió d'euros que destina l'administració a recuperar aquestes espècies", ha declarat el ministre. El titular de Medi Ambient també ha explicat que tenen plans pressupostats per aquest any i també pel que ve per continuar "l'estratègia de recuperar les espècies".