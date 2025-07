La CASS simplifica els tràmits per sol·licitar la pensió de viduïtat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els assegurats de la CASS que demanin una pensió de viduïtat ja no hauran d'aportar el certificat de penals que s'exigia per una modificació legal aquest any. La Seguretat Social ha anunciat avui que s'ha arribat a una entesa amb el Consell Superior de la Justícia per establir un procés de comunicació amb el Tribunal de Corts per disposar de la informació d'antecedents penals del sol·licitant garantint la protecció de dades.

La CASS explica que el canvi legal va establir que per accedir a una pensió de viduïtat s'havia d'acreditar no estar condemnat per delictes envers el/la cònjuge difunt que obria el dret a percebre la prestació. I afegeix que el fet que hagués de demanar el certificat de penals l'assegurat estava generant "incomoditats" per als sol·licitants i per això s'ha treballat en un procediment per simplificar els tràmits i que sigui la parapública qui demani la informació si l'usuari ho desitja.