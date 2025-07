Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom (AT) aposta per millorar la seguretat dels seus clients a internet. Ho ha fet amb la compra d’accions d’Internxt, una empresa valenciana de servei d’emmagatzematge al núvol referent en privacitat digital. La companyia telefònica ha invertit mig milió d’euros en aquesta gestió per reflectir les solucions utilitzades per Internxt en matèria de seguretat, privadesa i sobirania tecnològica. L’operació permet, doncs, a l’operadora andorrana convertir-se en accionista d’un dels proveïdors de serveis en el núvol més segurs i competitius del mercat europeu. I és que l’empresa valenciana competeix amb gegants com Google Drive, Dropbox o Amazon, a la vegada que ha experimentat un fort creixement internacional i compta amb gairebé un milió d’usuaris de més de 100 països.