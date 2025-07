Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra i Espanya reforcen la col·laboració en matèria educativa, tot establint les bases pel futur conveni, segons ha informat el Govern. El ministre d'Educació, Ladislau Baró, s'ha reunit avui amb la ministra d'Educació espanyola, Pilar Alegría a Madrid. Govern apunta que la reunió reflecteix "la bona entesa institucional i el compromís mutu per garantir una educació de qualitat". Des del ministeri espanyol s'afirma que la reunió ha servit per fer seguiment dels acords entre els dos països en el marc del conveni educatiu "per assegurar i millorar els serveis educatius oferts a l'alumnat dins del sistema educatiu espanyol present a Andorra". I afegeixen que s'han abordat temes com "fomentar el bon ús de la tecnologia a l'aula, o combatre l'assetjament escolar i l'absentisme".

La trobada ha estat la primera entre ambdós ministres, precedida per la comissió mixta hispanoandorrana en matèria educativa celebrada al febrer a Andorra. Actualment, el sistema educatiu espanyol acull 3.055 alumnes, xifres lleugerament superiors a les del curs passat.

La reunió també ha propiciat l'opció de compartir reptes comuns i tractar la continuïtat del conveni educatiu incorporant aspectes de renovació per tal de desenvolupar-lo i adaptar-lo a les noves realitats així com trobar els mecanismes que han de permetre donar respostes més àgils. Aquesta qüestió es concretarà en la pròxima comissió mixta hispanoandorrana en matèria educativa programada pel mes de desembre a la capital espanyola.