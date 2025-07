Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha aprovat destinar 249.225,29 euros per la reconstrucció d'un mur a les Bordes d'Envalira per perill d'esfondrament. El Coex va detectar la degradació del mur en el decurs de les inspeccions i per aquest motiu Govern ha realitzat una contractació amb modalitat d'urgència per tal de procedir als treballs de rehabilitació de la zona. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha esmentat que els treballs estan centrats en un tram de 80 metres a la carretera general 2 abans de la localitat de Bordes d'Envalira en direcció nord. Les obres consisteixen en l'enderroc i l'execució de part del mur de maçoneria, i també el rejuntament d'aquest, la reposició de l'asfalt, la senyalització i l'abalisament de la zona en els dos sentits de circulació i la col·locació de barrera tipus fusta metall.

L'empresa adjudicatària és Construccions Entrimo, i Casal ha esmentat que les obres s'iniciaran a la tardor amb un termini d'execució d'un mes.

Cultura destina 225.000 euros en subvencions

El ministeri de Cultura destinarà 225.452,27 euros per a la conservació i restauració del patrimoni cultural. Les subvencions per aquest 2025 han augmentat un 14,5% més respecte a l'any passat, quan aquesta xifra va ser 192.776,61 euros, tal com ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. La subvenció s'ha atorgat a un total de 7 projectes dels quals 5 per a millores i intervencions en béns immobles, i 2 per a accions de restauració i conservació en béns mobles.

Els béns immobles que han rebut ajut a intervencions de conservació i restauració patrimonial són la fase 1 de la rehabilitació integral de cal Piedro de Ransol, 88.127,89 euros; la fase 2 de rehabilitació integral de cal Llarg, a Prats, 22.448,24 euros; la rehabilitació i canvi d’ús de l’era i la cort de cal Rauquet de Ransol, 10.664,03 euros; la rehabilitació del mallador i el galliner de cal Som de Canillo, 43.536,18 euros; i la rehabilitació i canvi d’ús de l’era i l’ereta de cal Nicolau de Pal, 48.698,68 euros.

Pel que fa als béns mobles, els projectes que han rebut ajut a intervencions de conservació i restauració patrimonial són l’inventari dels béns mobles de la casa i l’era de Cal Call de Prats, 9.522,21 euros; i la restauració d’una ventadora i un armari procedent de la casa Xixarró de Canillo, 2.455,03 euros.

Convocatòria de subvencions per a projectes joves

El Govern ha aprovat, l’obertura de la convocatòria de les subvencions destinades a finançar projectes, programes o iniciatives adreçades a la joventut. La finalitat de la subvenció és la promoció de l’associacionisme juvenil, l’emprenedoria i el suport a projectes d’especial interès per a la joventut o impulsats per persones joves d’edats compreses entre 16 i 35 anys.