El Govern està desenvolupant un registre de matriculació d'aeronaus de diverses categories amb la voluntat d'oferir una opció "competitiva i segura". Així ho ha explicat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, a preguntes de la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner. L'objectiu del Govern és que "la matrícula andorrana sigui percebuda amb normalitat i confiança dins el sector, i assegurar que no representi cap obstacle per a l'operació de les aeronaus ni per a la seva valoració en el mercat internacional". El registre es va reprendre a finals del 2022 i actualment es troba en la fase de culminació de la documentació, amb més de 80 documents elaborats corresponents a reglaments, formularis o procediments, informa Forné.

Aquesta mesura també inclou la implementació d'un sistema de supervisió tècnica "rigorós i de qualitat", ha respost Forné. La voluntat de l'executiu és "garantir un desenvolupament ordenat i respectuós, que s'inscrigui dins una lògica de cooperació i de bona convivència institucional, i evitar qualsevol plantejament que pugui ser interpretat com una interferència o com un element de competència amb altres registres nacionals".

Pel que fa a la possibilitat d'establir una "taxació de sobrevol", cal tenir present que aquest concepte "no es correspon amb la realitat operativa dels serveis de navegació aèria", apunta Forné. Actualment, França és qui presta els serveis sobre l'espai aeri andorrà, sense cap càrrega per a Andorra, "i es considera compensat econòmicament a través del sistema de tarifes de l'Eurocontrol", ha explicat el secretari d'Estat, tot apuntant que "no es preveu cap escenari en què Andorra pugui obtenir ingressos nets per aquest concepte".

Forné també ha exposat que actualment el departament i la branca de transports disposen d'un equip de diverses persones, entre les quals hi ha el director, el cap d'àrea, quatre tècnics de transports i Guillem Santacreu, que presta serveis en matèria d'aviació.

"La creació d'un registre andorrà d'aeronaus pot esdevenir una eina útil de projecció si es construeix sobre una base sòlida de validesa jurídica i operativa", ha apuntat Forné.