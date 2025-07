Els últims dies abans de les vacances solen ser tranquils: a les escoles es miren pel·lícules, els equips esportius celebren els sopars de final de temporada i, al Consell General, s’aprova tot per assentiment. L’última sessió del període va destacar per l’harmonia entre els grups parlamentaris, que van donar llum verda a tots els punts de l’ordre del dia sense les tensions ni els enfrontaments que havien marcat altres debats.

La jornada va començar amb la modificació de la llei d’ordenació del territori i urbanisme, presentada pel ministre Guillem Casal. L’objectiu és afavorir la ramaderia, l’agricultura i el relleu generacional al sector primari. Els canvis permetran construir, de manera provisional, instal·lacions agrícoles, forestals i apícoles d’entre 400 i 500 metres quadrats en sòl urbà no consolidat, urbanitzable i no urbanitzable, sempre que la parcel·la sigui com a mínim el doble i les construccions no superin les dues plantes. També s’hi autoritzen instal·lacions ramaderes de fins a 1.200 metres quadrats, segons les necessitats de cada espècie.

Un altre dels punts destacats va ser la ratificació del conveni per evitar la doble imposició amb el Regne Unit, el 21è que signa Andorra. El ministre de Finances, Ramon Lladós, en va destacar el valor estratègic per a la inversió estrangera, recordant que el 2024 les importacions britàniques van assolir els 44 milions d’euros i les exportacions, 15 milions.

També es va aprovar per unanimitat la nova llei del dipòsit legal, que modernitza la normativa i incorpora per primer cop les publicacions digitals. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va defensar un text que vol reforçar la preservació del patrimoni cultural des d’una òptica col·laborativa.

La sessió va incloure l’aprovació de la reforma de la llei del cens, que simplifica tràmits i facilita l’intercanvi de dades entre administracions per avançar cap a un sistema únic de dades entre els comuns. A més, es va admetre a tràmit una modificació de la funció pública per donar veu i vot als sindicats en els processos de selecció de personal dels cossos especials, i per igualar els drets entre col·lectius. Finalment, es va aprovar la creació del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra per homogeneïtzar la professió sota una normativa conjunta.