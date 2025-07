Mor Lluís Viu, excònsol d'Andorra la Vella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Lluís Viu Torres, qui fou cònsol d'Andorra la Vella entre 1992 i 1997 s'ha mort aquest matí a l'edat de 82 anys. L'excònsol va néixer a Escaldes-Engordany el 27 de març de 1943 i era una persona molt activa, tant en el terreny polític com en l'esportiu.

Durant el seu mandat com a cònsol va fomentar la modernització de les infraestructures comunals i va liderar iniciatives en matèria de gestió parroquial. Part de la seva tasca al capdavant del comú es va centrar en la renovació de carrers, places i la instal·lació de mobiliari urbà, així com la il·luminació de la parròquia.

Viu també va ser un destacat esquiador, convertint-se en un dels primers olímpics andorrans que van competir sota la bandera espanyola, en no estar reconegut encara en aquells anys el COA, del qual fou cofundador i primer vicepresident i tresorer. Va participar en els Jocs Olímpics d'Hivern d'Innsbruck el 1964 i més tard va contribuir a impulsar i estructurar l'esport de neu al país. Per aquest motiu, va ser homenatjat el 2021 per la Federació Andorrana d'Esquí, juntament amb Francesc Viladomat i Lluís Molné.

Viu va esdevenir també entrenador i membre del comitè de selecció de la selecció espanyola d'esquí, i del 1969 al 1972, va ser director de l'estació de Soldeu. L'esquiador va ser cofundador de diverses associacions andorranes, entre les quals la Creu Roja o Unicef. Posteriorment, i abans d'esdevenir cònsol, va ser president del Club Esquí Andorra del 1981 al 1991. I el 2010, Jaume Bartumeu, qui era cap de Govern en aquell moment, el va nomenar representant permanent d'Andorra davant l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra.

El tanatori estarà obert demà de les 9 del matí a les 12 del migdia i la cerimònia de comiat tindrà lloc a les cinc de la tarda a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.