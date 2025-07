Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les baixes per maternitat i paternitat s’equipararan l’any 2033. Aquest és el full de ruta que el Govern està ultimant a través d’una nova llei que preveu establir en 20 setmanes el permís tant per a mares com per a pares. La mesura, presentada per la secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, suposa un pas endavant en matèria de corresponsabilitat, ja que, actualment, el segon progenitor -qui no gesta el nadó- només té dret a 28 dies.