França adverteix de conseqüències negatives en les relacions bilaterals si Andorra rebutja l’acord d’associació amb la Unió Europea. Una decisió que condicionarà, també, els tractes amb Espanya i la resta dels membres de la comunitat Europea. El país veí seguirà amb atenció els diferents posicionaments de les forces polítiques davant l’acord del que és un ferm defensor i ha donat suport durant tota la negociació. Així ho va exposar l’ambaixador francès, Nicolas Eybalin, en el discurs de l’acte institucional de celebració del 14 de juliol, la festa nacional. “França observarà amb molt d’interès l’evolució d’aquest debat, del qual dependran la naturalesa i la qualitat de la relació duradora que s’establirà durant dècades entre Andorra, els seus veïns immediats, França i Espanya, i els seus socis naturals, que són els altres 25 països membres de la UE.” Una afirmació de la qual el cap de Govern, Xavier Espot creu que “tothom hauria de prendre bona nota” del missatge “traslladat subtilment, cortesament, però molt contundentment”. Situar-se en contra de l’apropament amb la UE seria un error per Espot: “aquells que es pensen que dir no a l’acord d’associació suposarà el manteniment de l’statu quo i que tot segueixi fantàsticament bé per a Andorra s’equivoquen”. A hores d’ara, però, “la decisió pertany als andorrans i només a ells”, va sentenciar Eybalin.

“La llibertat de circulació es podria consolidar de manera extremament duradora”

Nicolas Eybalin, Ambaixador de França a Andorra





L’ambaixador considera l’acord positiu per l’estabilitat del Principat. I és que un sí a l’apropament amb Europa dotaria la sobirania andorrana de major seguretat, segons el representant francès. Aspectes com la llibertat de circulació “es podrien consolidar de manera extremament duradora” i no estarien condicionats amb possibles canvis en l’estat de les relacions amb altres països: “si s’inclou a l’acord d’associació serà molt més ferm que si es depèn de relacions bilaterals que poden variar en funció de l’evolució del món”, va expressar Eybalin.

L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, en acabar el discurs.Fernando Galindo

“Tothom hauria de prendre bona nota del missatge traslladat contundentment”

Xavier Espot, Cap de Govern





La situació geopolítica mundial és una raó més per la qual França es posiciona a favor de l’apropament d’Andorra a la comunitat europea. El cap de Govern va assegurar que comparteix “al 100% les observacions de l’ambaixador en el sentit que, ara més que mai, Europa s’ha d’enfortir”. I per aconseguir-ho, “necessitem estar junts per fer front a aquest context geopolític complicat”, va afegir Espot.

El president de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, va dir que “depenent de la resposta les relacions no podran ser les mateixes, i això és un element a tenir en compte”. En la mateixa línia, la vicepresidenta del Partit Socialdemòcrata, Susana Vela va assegurar que “el missatge l’hem entès tots”. El líder de l’oposició, Cerni Escalè, va mantenir la postura de Concòrdia: “L’ambaixador ha manifestat que és una decisió que correspon al poble andorrà decidir si tal com està negociat és convenient o no i considerem que no és convenient, però no per això deixarem de perseguir unes bones relacions amb França i amb la UE.

Banc prestador

El debat sobre la banca de quin dels dos països veïns es convertirà en el prestador d’última instància es manté obert. Sobre si seria possible que ho fossin tots dos bancs Espot va considerar que “difícilment”. “Per una qüestió d’operativa, de funcionament i de logística seria difícil tenir accés als mecanismes de liquiditat de dos bancs al mateix temps perquè això també té unes contrapartides a nivell de la supervisió del nostre sistema bancari”.

La balança es decanta cap a Espanya a hores d’ara, ja que les negociacions “estan una mica més avançades, tot i que no hi ha res tancat”, va afirmar Espot. L’ambaixador francès es va mostrar coneixedor d’aquest fet i va expressar que està al cas de la situació “sense esperit competitiu”. Tot i així, Eybalin va considerar que un acord en aquesta línia podria millorar les relacions francoandorranes, però que per aconseguir-ho cal que França exposi quins tipus d’avantatges fiscals podria promoure a Andorra, a la vegada que el Govern del Principat hauria d’expressar les seves sol·licituds.