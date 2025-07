Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un resident de 53 anys ha resultat ferit lleu en un atropellament aquest matí a les obres de l'heliport de Pal, a la Massana. Els bombers han rebut l'avís a les 7.52 hores, on s'alertava que un cotxe hauria passat per sobre d'un vianant. Una vegada al lloc dels fets han constatat que l'incident no era tan greu i que l'home ha rebut el cop del cotxe i ha caigut a terra, fet que li ha provocat ferides lleus. La policia també s'ha desplaçat fins a Pal per assistir en el sinistre. El resident ha hagut de ser traslladat a l'hospital, on poca estona després ha rebut l'alta mèdica, segons informa el centre sanitari.