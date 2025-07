Amb motiu del jurament del nou Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, els coprínceps han acordat una reducció de sis mesos en les penes de presó i arrest per a determinats delictes comesos abans del 26 de juny de 2025. El decret, que serà publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) en els pròxims dies, exclou els delictes greus i recaurà en mans de la Justícia l’aplicació individualitzada de la mesura.

El Govern va assegurar que 12 persones actualment internes al Centre Penitenciari es beneficiaran d’aquesta mesura i quedaran en llibertat. En detall, cinc d’elles estaven en règim d’arrest nocturn, sis en règim d’internament i una en semillibertat. A més, dos presos més veuran reduïda la seva condemna, però no sortiran en llibertat de manera immediata. En total, són 14 les persones beneficiades per l’indult declarat pels coprínceps.

La mesura forma part d’una tradició d’actes de clemència vinculats a esdeveniments institucionals destacats. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, va justificar, en declaracions durant la recepció per la festa de França, que la iniciativa “és més oportuna que mai perquè també ens permetrà treure una mica de pressió al centre penitenciari, que darrerament està fent front a certes dificultats”.

La disposició, promoguda pels dos coprínceps de forma conjunta, no s’aplicarà als condemnats per delictes greus, com homicidis, agressions sexuals, corrupció, tràfic de drogues o delictes contra la Constitució, ni tampoc a reincidents o condemnats en rebel·lia que no compareguin en el termini establert.