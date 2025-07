Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cost de la criança d’un infant a Andorra ha augmentat un 9% en només dos anys, segons un estudi elaborat per Andtropia i Andorra Recerca i Innovació amb el suport d’UNICEF. El treball, basat en una metodologia de Save the Children, analitza la despesa mínima necessària perquè els infants tinguin una vida digna i una alimentació equilibrada. Segons l’estudi, el cost mensual mitjà per infant és de 802 euros, amb variacions segons la franja d’edat: des dels 863 euros per a infants de 0 a 3 anys, la xifra baixa als 719 euros pels infants d'entre 4 i 6 anys i 781 euros entre els de 7 i 12 anys. Finalment la xifra augmenta fins als 840 euros per als de 13 a 17 anys. El grup més car continua sent el dels més petits, principalment per les despeses associades a la conciliació familiar, com les escoles bressol.

El 60% del cost total es concentra en tres grans àmbits: conciliació (20%), alimentació (19%) i habitatge (21%). A més, les famílies amb menys ingressos, especialment les monoparentals, són les que suporten una càrrega més gran, arribant a destinar fins al 52% dels seus ingressos a la criança.

Els responsables de l’estudi lamenten que cap de les propostes que es van realitzar en 2023 s’hagin tingut en compte fins ara i que encara no s’han traduït en polítiques estructurals suficients L’estudi també recull propostes específiques per alleugerir la càrrega de les famílies, com la creació d’un kit de benvinguda universal per a nadons, inspirat en iniciatives ja consolidades en països com Finlàndia o França. Aquest kit inclouria productes bàsics per al primer any de vida i suposaria un estalvi de 120 euros per família. “Si es té en compte que hi ha una mitjana de 500 naixements a l'any, si ho multipliquem per 120, suposaria una despesa de 60.000 euros cada any, bastant assequible pel Govern. Aquesta és una proposta tangible”, ha assegurat Mercè Miguel, cap de projectes d’Andtropia.

A més, es proposa la gratuïtat dels serveis essencials –com les escoles bressol o serveis de salut i alimentació bàsica–, o almenys una reducció substancial del seu cost. Segons l’estudi, això es podria traduir en un estalvi mitjà de 280 euros durant el primer any de criança per família.