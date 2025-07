La Comissió Econòmica del Parlament Europeu dona llum verda a l'Acord d'Associació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La comissió econòmica del Parlament Europeu (ECON) ha donat llum verda a l'Acord d'Associació. Aquest és un pas previ abans que les directrius de l'Acord arribin a l'hemicicle del Parlament. El text ha estat presentat per l'eurodiputat italià Marco Falcone i ha estat aprovat per dos terços dels vots. L'escrit dona suport a l'obertura de la Unió Europea cap a Andorra i San Marino, tot recordant-los la necessitat de respectar les normes de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals, transparència fiscal i intercanvi d'informació financera. "Estem molt satisfets amb aquest resultat", ha declarat Falcone, que també és vicepresident de la delegació de Forza Itàlia al grup dels populars a Brussel·les i Estrasburg.

Falcone ha explicat que l'objectiu del text presentat és "consolidar vincles sòlids amb estats que comparteixen els nostres valors democràtics i donen suport a la política exterior i de seguretat comuna". L'eurodiputat italià explica que "l'antic marc duaner serà substituït per normes clares i controls creïbles, en benefici dels ciutadans i empreses d'Andorra i San Marino", i afegeix que "hi haurà mecanismes de seguiment, revisions periòdiques i supervisió per part de les autoritats europees per garantir que qui entri al mercat únic de la UE compleixi amb estàndards elevats d'estabilitat financera, competència lleial i protecció dels inversors".