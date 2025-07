El camell descobert per Eudald Guillamet als Urals entra a la Unesco

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La representació d'un camell realitzada al paleolític superior i descoberta en una cova dels Urals (Rússia), per Eudald Guillamet ha estat declarada patrimoni mundial de la Unesco. El restaurador andorrà la va descobrir el novembre del 2017 després de ser convidat per l'oficina estatal de protecció del patrimoni cultural de Bashkiria, una exrepública soviètica situada als Urals. La cova conté extenses pintures d'art rupestre del paleolític superior, entre les quals destaquen, a banda del camell, diversos animals de l'estepa russa, així com signes abstractes. Per aquest motiu ha estat inclosa en la llista de la Unesco.