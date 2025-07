El nou model de política retributiva de l’administració pública s’hauria de tancar aquesta setmana després de la fructífera reunió de divendres passat, encara que hi ha alguns serrells pendents entre les dues graelles, la del ministeri de Funció Pública i la de la plataforma sindical. La graella salarial ha de servir de referència per situar els funcionaris dins les bandes que els pertoquen segons l’antiguitat.

La diferència més visible fa referència que la fórmula presentada pels funcionaris estableix una progressió gradual a partir del 80% del salari base de la categoria per als funcionaris amb menys de dos anys d’antiguitat i arriba fins al 115% per als que superen els 25. El sistema es divideix en trams i busca corregir les conseqüències de la congelació del GAdA, que durant anys ha impedit que molts empleats avancessin dins la seva carrera professional. Fonts sindicals expliquen que “aquesta fórmula és senzilla, transparent i reparadora”. I afegeixen: “Amb aquesta graella, es reconeix l’experiència acumulada i es corregeix la distorsió salarial que ha afectat centenars de funcionaris”.

Veterans

Un dels punts més destacats de la proposta presentada pel ministre de Funció Pública, Marc Rossell, segons fonts sindicals, és l’afectació que pot tenir per als perfils més veterans. Segons han detallat, l’estructura plantejada pel Govern preveu situar els treballadors dins d’una graella retributiva en funció dels anys d’antiguitat, amb un màxim del 115% per a aquells amb més de 25 anys de servei, i això permetrà increments salarials de fins a 800 euros en alguns casos, un escenari que coincideix plenament amb l’estructura retributiva de la plataforma. Les xifres poden variar segons el nivell professional o el lloc dins l’administració. “És una actualització que fa justícia després d’anys de congelació i de promoció bloquejada”, afirmen.

La reforma vol corregir anys de congelació sense tocar sous



Aquest impacte, afegeixen, respon a una demanda llargament sostinguda dins l’administració. “És una proposta que intenta corregir anys de congelació del GAdA i estabilitzar les trajectòries salarials segons l’antiguitat”, valoren les fonts. Aquesta reubicació no només té un efecte econòmic, sinó que també representa una recuperació del valor de la trajectòria laboral dins la funció pública. “Durant anys, hi ha hagut funcionaris que han vist com els seus salaris quedaven estancats malgrat sumar dècades de servei. La proposta reconeix l’esforç i la continuïtat”, destaquen les fonts. El sistema, a més, es planteja com un mecanisme objectiu, fàcilment aplicable: només caldria comprovar els anys de servei efectiu i assignar el percentatge que correspongui dins la graella acordada.

El col·lectiu de treballadors amb menys de cinc anys de servei, per exemple, no experimentaria cap millora retributiva en el plantejament del ministeri. “Els que porten de 0 a 5 anys no tenen cap pujada prevista i això ha provocat molt malestar”, alerten fonts sindicals. Temen que aquesta diferenciació pugui provocar tensions dins la mateixa administració. “Hi ha funcionaris joves que ja se senten menystinguts, i això pot generar distància amb les estructures sindicals tradicionals”, adverteixen.

Taules salarials

Els més crítics amb la proposta del Govern són, però, els col·lectius que n’han quedat completament exclosos: els jubilats i els interins. En el cas dels pensionistes, la frustració és palpable. “Amb aquesta proposta, un jubilat que cobrava 2.000 euros veuria un increment proporcional de 480 euros que no ingressarà perquè ha estat exclòs, mentre que un funcionari actiu amb el mateix historial pot arribar a percebre bastant més”.

Tensions

Els interins “no estan ben reconeguts”. La proposta no preveu el reconeixement de l’antiguitat d’aquests treballadors, molts dels quals acumulen dècades de servei. Fonts pròximes a la negociació reconeixen que és un tema “complex i incòmode”, i que probablement requerirà una reforma específica més endavant. Mentrestant, aquest col·lectiu continua en una situació d’invisibilitat que genera tensions internes.

La reunió per tancar l’acord està prevista aviat. Els sindicats confien que hi pugui haver espai per a ajustos de darrera hora, especialment pel que fa a la graella i a la situació dels col·lectius exclosos. El compromís anunciat pel Govern és destinar un total de 12 milions d’euros fins al 2027 per desplegar el nou sistema, dels quals tres es mobilitzaran aquest any per compensar la manca d’avaluació d’acompliment.

L’actual reforma arriba després de mesos de tensió entre el Govern i els representants dels treballadors públics. El conflicte va esclatar a principis d’any, quan diversos col·lectius van denunciar l’estancament salarial i la manca de resposta institucional. La congelació del GAdA, vigent des de fa més d’una dècada per a molts treballadors, havia generat un desencaix creixent entre la responsabilitat assumida i la retribució percebuda. El relleu al capdavant del ministeri, amb la incorporació de Marc Rossell al juny, va desbloquejar les converses i va permetre avançar cap a un acord.