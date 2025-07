El sindicat i la patronal van arribar a un preacord per millorar la representativitat dels treballadors en el si de les empreses en la darrera reunió del Consell Econòmic i Social (CES) a principi d’aquest mes. Certament, es tracta d’un avenç important després d’un any de converses que de moment no s’han traduït en cap aplicació pràctica. Més enllà de les declaracions finals, la realitat és que la reunió va ser tensa quan des de la CEA es va plantejar una reforma de la Llei de relacions laborals per deixar la figura del delegat de personal com un mer interlocutor o portaveu del personal amb els directius de l’empresa. La delegació sindical, encapçalada pel secretari general, Gabriel Ubach, s’hi va negar en rodó i finalment tot va quedar en un intent.

La protecció d’un any per als candidats va ser acceptada



Les empreses andorranes amb una plantilla igual o inferior a 10 treballadors han de garantir l’elecció d’un delegat de personal, segons estableix la llei. Aquesta figura substitueix el comitè d’empresa en les estructures petites i concentra la representació col·lectiva dels assalariats. Després d’aquest xoc inicial, la reunió va prendre un altre aire i, efectivament, va començar a rodar amb iniciatives de canvis. La patronal va acceptar que les persones que decideixin presentar-se a l’elecció d’un comitè d’empresa gaudeixin d’una protecció d’un any, i per tant que no veuran perillar el seu lloc de treball per motius sindicals o lligats a la representació dels treballadors.

Ubach insisteix que cal representació sindical també en empreses petites



La ministra d’Economia, Conxita Marsol, va celebrar aquest acostament i va expressar que, si es confirma al setembre, es començarà a redactar la modificació legislativa. Tant l’USdA com la CEA volen simplificar els tràmits per crear comitès i adaptar la normativa a la realitat andorrana. El president de la CEA, Gerard Cadena, aposta per fer més fàcil l’elecció de representants, mentre que Gabriel Ubach (USdA) considera que suposarà un gran avenç per al diàleg social i la competitivitat empresarial. Les modificacions també preveuen ampliar les potestats dels comitès, com ara negociar salaris o ERO. Ubach demana garantir proteccions per als delegats i incloure la figura representativa en empreses amb menys de deu treballadors, que ara en queden excloses. Cadena no ho descarta. Finalment, l’USdA va reiterar la preocupació per l’accés a l’habitatge i la necessitat de garantir-ne la disponibilitat a preus assequibles.