Unes bessones continuen tutelades a Andorra tot i que ara viuen a Lleida

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha confirmat la situació de desemparament provisional de dues germanes bessones nascudes l’agost del 2024, així com la suspensió de l’autoritat parental dels seus progenitors, que actualment resideixen a Lleida. La decisió rebutja un recurs presentat pels pares contra l’aute dictat el 31 de gener pel batlle, que havia decretat la tutela de les menors a favor del ministeri encarregat de Serveis Socials i el seu acolliment en un centre residencial.

Els progenitors defensaven que els indicadors de risc havien desaparegut i que les bessones estaven ben ateses, amb el suport de la seva família extensa. Aportaven un contracte de lloguer a Lleida i un nou lloc de treball com a mostra de millora. A més, argumentaven que, vivint ja fora d’Andorra, la justícia andorrana no té competència territorial. El Ministeri Fiscal es mostrava d’acord amb aquesta tesi per una qüestió formal: no s’hauria notificat correctament l’aute original.

No obstant això, el tribunal considera que els pares es van donar per notificats en presentar el recurs i que la pèrdua de residència a Andorra no invalida la situació de desemparament declarada. Mentre no es demostri la desaparició dels riscos detectats pel Seaia, la protecció de les menors continua vigent.

Catalunya

La resolució, que és ferma i executiva, insta les parts legitimades a activar els mecanismes de cooperació internacional perquè les nenes puguin retornar a Andorra, on es va declarar la situació de risc. També obre la porta a una intervenció dels serveis socials catalans per avaluar la situació actual de la família i coordinar-se amb Andorra per garantir la protecció de les menors. El tribunal conclou que els indicadors de desatenció detectats continuen sent greus i no poden ignorar-se. En la sentència no s’imposa cap condemna en costes.