Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El passat 9 de juliol es va dur a terme una sessió informativa per a 40 professionals del SAAS sobre el nou servei de teràpies respiratòries domiciliàries a Andorra. L'acte, organitzat per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) amb la col·laboració del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), tenia com a objectiu principal presentar el nou servei domiciliari. Durant la jornada, es van exposar les principals novetats del nou model de servei, destacant la incorporació de nous equips i la implementació de sistemes de telemonitorització per millorar el seguiment clínic i la comunicació amb els pacients a domicili.

El director de prestacions de la CASS, Sergi Iglesia, va destacar que "aquesta nova etapa ens permet avançar cap a un model assistencial més modern i centrat en el pacient. La incorporació de la telemonitorització en la teràpia respiratòria domiciliària no només facilita un seguiment més precís i proactiu, sinó que també millora la qualitat de vida de les persones que depenen d’aquestes teràpies."