Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella

El tancament imminent de la pensió escaldenca Els Escalls obliga a buscar un nou lloc on residir als diversos clients que hi viuen de manera permanent, alguns per les dificultats actuals de trobar un habitatge a un preu que puguin pagar. Vuit són usuaris amb seguiment d’Afers Socials i per això el ministeri està al cas i acompanyant-los en la recerca d’un nou lloc on viure. Aquestes vuit persones no són casos aïllats, 59 usuaris dels serveis socials del Govern tenen la residència en un establiment hoteler, segons les dades facilitades pel ministeri.