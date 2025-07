Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

MoraBanc adapta les noves targetes de crèdit i dèbit per a persones invidents o amb baixa visió. Aquestes incorporen inscripcions en Braille per identificar, de manera senzilla i segura, el tipus de producte (crèdit, dèbit). Aquesta iniciativa, disponible a petició i sense cost afegit, vol facilitar l’autonomia de les persones invidents o amb baixa visió.

El banc lliura també un plàstic auxiliar on figuren en Braille i amb tipografia més gran i amb més contrast les dades necessàries per a les operatives en línia. D’aquesta manera, els usuaris poden efectuar compres per internet o consultar la informació de la targeta sense dependre de terceres persones, reforçant la seva seguretat, privacitat i autonomia. La nova targeta permet als usuaris invidents o amb baixa visió ser més autònoms, i disposar de més seguretat. La targeta no té cost addicional i està disponible immediatament, apunta MoraBanc.

La directora d'ESG del banc, Mireia Maestre, destaca que "aquesta adaptació de les targetes és un pas més dins de la voluntat de continuar desenvolupant solucions inclusives i garantir una experiència bancària equitativa per a tothom".