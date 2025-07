Intent d'estafa per SMS suplantant Correos

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'intent d'estafa amb SMS suplantant Correos torna a aflorar. Diversos residents han rebut un missatge suplantant la societat espanyola de Correos, on s'informa que s'han realitzat dos intents d'entrega d'un paquet, i no s'ha pogut entregar. Els estafadors demanen a la víctima que cliqui un enllaç fraudulent per confirmar les dades d'entrega. Tal com ha informat la policia diverses vegades, "no obriu l'enllaç sospitós i no compartiu informació".