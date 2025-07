Eulàlia Grau inaugurarà demà l’exposició ‘L’art com a compromís ètic’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La reconeguda artista catalana Eulàlia Grau inaugurarà demà a les 19.30 hores a la Sala d’exposicions del Govern la mostra Eulàlia Grau. L’art com a compromís ètic. L’artista, que té per segell un estil particular fet a base de l’ús del collage, és una de les més significatives de la primera transició de la dictadura de Franco. Grau portarà al Principat un recull d’obres de la seva trajectòria.

“A l’inici agafava fotos dels mitjans, de la premsa i, amb el temps, també vaig començar a capturar jo el moment”, va explicar l’artista per descriure el seu treball. La temàtica de la seva obra és molt diversa i s’ha anat adaptant a les diferents problemàtiques de les èpoques i situacions amb què ha conviscut i de les quals n’ha volgut fer crítica.

El darrer treball de Grau és un “vídeo sobre el carrer que és molt representatiu per la suor, les borratxeres i els bars oberts”, motiu de “patiment terrible per als veïns”, va afegir l’artista.