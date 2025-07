Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un home de 35 anys va ser detingut divendres per un delicte contra la llibertat sexual envers l'exparella, segons informa la policia. El cos de seguretat explica que els agents van ser requerits per la víctima perquè "hauria estat forçada a mantenir relacions sexuals no consumades, ni consentides per la interessada". Els fets van tenir lloc al domicili que comparteix l'arrestat i la denunciant.