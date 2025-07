L’excap de Govern Jaume Bartumeu ha signat, juntament amb altres 103 antics líders internacionals, una carta oberta en què insten la comunitat internacional a actuar amb urgència per defensar els drets humans a l’Iran.

Els signants expressen una profunda preocupació per l’agreujament de la crisi de drets humans, assenyalant que només l’any passat el règim iranià va executar més de mil persones i que les execucions han continuat durant el 2025. Les dones, segons denuncien, han estat especialment afectades per la repressió, sotmeses a greus restriccions de llibertat i dignitat sota la coneguda Llei del vel i la castedat, que amplia el control estatal sobre la ciutadania femenina.

Expressen preocupació per l’agreujament de la crisi a l’orient mitjà



El document també reclama una intervenció urgent per part de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, per tal d’evitar l’execució imminent de presos polítics. Els signants remarquen que el poble iranià “està reclamant amb valentia democràcia i llibertat, rebutjant tant les dictadures monàrquica com religiosa”.

A la carta es recorda el manifest subscrit el juny del 2024 per més de 4.000 parlamentaris i un centenar d’exlíders mundials, que donaven suport al pla de 10 punts de Maryam Rajavi per a un Iran democràtic. El text original s’acompanya de la relació completa dels signants i la traducció al català de la carta oberta.