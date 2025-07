Ni s’amaguen ni tenen pressa. El contraban de tabac al Pas de la Casa s’ha convertit en una escena quotidiana que es repeteix dia rere dia, però el que va passar ahir ha tornat a encendre les alarmes. Un vídeo enregistrat per veïns de la zona mostra una caravana sorprenent: desenes de persones, amb bosses de plàstic plenes de cartrons de tabac, desfilant tranquil·lament muntanya amunt en direcció a territori francès. Ho fan a cara descoberta, entre turistes, botigues i vehicles, amb una normalitat que inquieta i amb la sensació que ningú els aturarà.

Els contrabandistes no travessen cap pas fronterer. Caminant uns metres al nucli del Pas entren a França, on els agents de duana andorrans ja no tenen cap competència. La majoria dels que participen en aquestes caravanes són homes d’origen magrebí, màfies perfectament organitzades amb la complicitat de comerços locals. Les bosses, plenes de cartrons, són fàcils d’identificar i, malgrat això, circulen amb una total tranquil·litat pel poble, sense dissimular la càrrega.

Unes hores després de la gravació, membres de la duana andorrana es van desplaçar a la zona, però ja no hi havia ningú. La rapidesa amb què actuen, i el coneixement detallat del terreny, converteixen aquestes rutes improvisades en una autopista paral·lela. Un sistema que funciona gairebé com un engranatge industrial: el tabac s’adquireix legalment a Andorra, es carrega en bosses o motxilles i, en qüestió de minuts, es troba ja en territori francès fora de l’abast dels controls andorrans. La seva activitat no s’interromp ni amb la presència de turistes, ni per la meteorologia.

Una caravana de persones passava la frontera amb mercaderia



Mentrestant, la pressió sobre les autoritats franceses creix. Segons les dades de la duana de la Cerdanya, des de començament d’any ja s’han comissat més de 3,1 tones de tabac manufacturat a les rutes Andorra-Tolosa i Andorra-Perpinyà. El 2023, la xifra va ser molt superior: més de 15 tones només als departaments de l’Aude i els Pirineus Orientals. Les brigades adverteixen que les xarxes estan altament organitzades i que utilitzen mètodes cada cop més sofisticats, similars als del tràfic de drogues.

Aquest contraban no és cap sorpresa per a les autoritats, que reconeixen la dificultat de controlar un fenomen tan estès. A peu o en vehicle, els grups actuen amb coordinació, calculant els temps i aprofitant els punts cecs de la vigilància. I al Pas, la muntanya no és només paisatge: és la ruta discreta, però visible, d’un negoci paral·lel que camina cada dia a plena llum. I els veïns del Pas no se sorprenen pel contraban, se sorprenen que ningú els aturi.