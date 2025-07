Els controls que imposarà Europa a les fronteres són a la cantonada. Andorra va mantenir l’1 de juliol la segona ronda de negociacions amb la UE pel que s’anomena Entry / Exit (EES), sistema de control destinat a registrar automàticament l’entrada i la sortida de ciutadans de països no membres de l’espai Schengen. És obvi que hi ha cert endarreriment per evitar un col·lapse als llocs fronterers i aconseguir un tracte diferencial per a andorrans i residents. No serà fàcil, tampoc impossible, però com a tota negociació hi ha exigències. Espanya, per exemple, està collant pel que s’anomena la doctrina de retorn, que regula com els estats membres poden repatriar persones migrants sense dret de residència. En aquest cas, es pot fer una expulsió directa cap al país d’origen. Si la persona entra per Andorra, haurà de sortir pel mateix lloc i el Govern s’haurà de fer càrrec de la despesa del viatge, i de cap manera podrà desplaçar-se a territori espanyol o francès per instal·lar-s’hi.

Aplicació

Fonts properes a les negociacions asseguren que Espanya està insistint amb força en aquest aspecte. França, per la seva banda, té nou ambaixador i al·lega que s’està posant al dia i ha posposat els contactes fins al setembre. El temps apressa. Si no hi ha més canvis, després de diversos ajornaments, el sistema entrarà en vigor el 25 d’octubre, de moment només en alguns països –no se sap quins. Serà a l’abril de l’any que ve quan es desplegarà del tot. Les duanes tindran dos carrils: un per a ciutadans de l’espai Schengen. La resta hauran de tramitar l’Etias, una autorització electrònica de viatge que afecta els ciutadans de fora de l’espai Schengen que no necessiten visa i que volen anar a Europa per a una estada curta (menys de 90 dies).

El Govern confia d’aconseguir una excepció. El secretari d’Estat d’Afers Exterior, Landry Riba, envia un missatge de tranquil·litat perquè els controls a les fronteres “no seran sistemàtics, sinó aleatoris, com actualment”. Si fossin exhaustius els passos fronterers es col·lapsarien. És un dels punts a la taula de negociacions, ja que França i Espanya tindran més control de les persones residents a Andorra de països tercers amb accés a la documentació: “Cal definir el procediment, si un any serà a càrrec de França i l’altre Espanya o s’aprova una altra fórmula.” A la pràctica, Europa podrà accedir a la informació dels extracomunitaris que viuen a Andorra, un sistema que el secretari d’Estat valora positivament perquè “ens aportarà més seguretat”, tot i que implica una cessió de sobirania.

Quant a l’obligació de cada país de retornar al país d’origen les persones que han entrat sense permisos o bé se’ls ha caducat i no poden renovar la residència, Riba remarca que és una pràctica que ja és vigent a Europa. Andorra haurà de complir el nou model de control: “Si es localitza un ciutadà extracomunitari en espai Schenguen procedent d’Andorra sense permís o que ha excedit els 90 dies de turista se’l retornarà al Principat.” El Govern serà responsable de regularitzar la situació o retornar-lo al país d’origen “pagant el viatge, una part o res”. També la discussió se centra a com es farà el trànsit fins a un aeroport, espanyol o francès, que ha de ser segur i “garantir que no es quedarà en cap d’aquests territoris veïns”.

