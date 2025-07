El Govern ha arribat a un acord amb l’Associació de Guies Turístics d’Andorra (AGTA) de crear la figura del representant de l’associació que permeti posar en pràctica la raó de la professió al Principat, és a dir, que mostri el que significa ser guia cultural al país. Així ho va explicar el president de l’AGTA, Jordi Freeman, en acabar la reunió mantinguda amb Turisme durant divendres passat, en què es van posar sobre la taula les reclamacions del sector, que busca combatre l’intrusisme laboral. I és que les agències de viatges espanyoles porten els seus guies, que “normalment són persones sense preparació, que són mers acompanyants que en molts casos no són capaços d’informar mínimament sobre generalitats geogràfiques o històriques del territori”, va compartir Freeman. A l’altra banda de la balança, Freeman exemplifica la situació inversa: “Quan sortim com a acompanyants a Catalunya, agafem guies oficials del lloc.”

La trobada amb el ministeri va girar entorn de la futura llei de turisme que es troba, ara per ara, en fase d’“esbós, però ja està pràcticament enllestida”, segons va fer saber el president de l’AGTA. L’associació va emetre un comunicat ara fa una setmana en què reclamava un marc legal que garantís “condicions dignes”.

No hauria de ser vàlid el títol d'informador turístic



Una formació continuada adient a la professió és una altra de les reivindicacions que exigeix el sector. Per tant, caldria el títol de guia turístic, fins i tot guia oficial d’Andorra, per exercir, mentre que no hauria de ser vàlid el d’informador turístic. En aquest curs, per exemple, no s’ensenya a acompanyar un autocar de cinquanta persones durant una setmana. “Ha de ser una persona formada amb la capacitat d’adaptar-se a les especificitats de cada grup, optimitzant els recursos i disposant de plans de contingència en cas d’imprevistos”, va explicar Freeman. Paral·lelament, l’AGTA demana que al carnet consti un reconeixement de Govern amb un segell que autoritzi el títol com a professional.

Totes aquestes mesures que sol·licita l’AGTA responen a la voluntat de millorar l’experiència turística al Principat, ja que, tal com va expressar el president, “una persona que es presenti com a guia i no deixi satisfet el client va en detriment de tot el sector i també de tot el país, perquè en bona part som la imatge que s’emportarà”.

L’organisme el conformen 27 membres, dos dels quals noves incorporacions a conseqüència de la repercussió mediàtica: “La gent s’està interessant a incorporar-se a l’associació.”