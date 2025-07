Batalles de galls a l’Escaldes-Urbà

El Prat del Roure es va convertir ahir en l’epicentre del freestyle, amb la celebració d’una competició de batalla de galls. Més d’una desena de participants van rapejar enfrontant-se entre ells cara a cara amb rimes punyents, enginyoses i moltes vacil·lades. Els concursants optaven a un premi de cinc-cents euros. La batalla s’emmarca dins de l’esdeveniment Escaldes Urbà, que pretén promoure la cultura urbana entre els joves majors de setze anys del país.

La pluja va obligar a suspendre algunes de les activitats programades com, per exemple, les exhibicions de monopatí. Tot i això, algunes de les modalitats que hi havia previstes es van poder dur a terme. Com la batalla de galls, que va omplir el vestíbul del Prat del Roure, o les intervencions artístiques de grafit, que es van fer en un mur habilitat situat al costat del riu Valira.

“L’objectiu de l’Escaldes Urbà és donar visibilitat a una part de la cultura del jovent. Hi ha una realitat a Andorra que a vegades potser no es veu, però no deixa d’existir i pensem que com a comú té la mateixa legitimitat que li puguem donar visibilitat i dedicar temps i recursos que qualsevol altra manifestació cultural”, va explicar el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena.