Les zones de baixes emissions s’estenen cada cop més a Catalunya, destí habitual per als residents del Principat. Això implica que tots aquells que hi vulguin circular amb el vehicle personal hagin de sol·licitar els permisos corresponents. El nombre de vehicles amb matrícula del Principat que poden circular en zones de baixes emissions es xifra en 648, segons dades facilitades pel Govern. Paral·lelament, les inscripcions d’autoritzacions diàries que ha rebut l’executiu se situen en 436. Des de l’any 2020, Govern xifra en 19.946 el nombre total d’inscripcions rebudes fins a la data.

Els requisits inclosos en la normativa que hi ha a Barcelona que han de complir els vehicles en qüestió per tal de poder disposar dels permisos mencionats són diversos. Pel que fa als turismes, en cas que funcionin a base de benzina d’emissions Euro 3 o superior. En canvi, en el cas dels cotxes amb motors dièsel, cal que disposin d’emissions Euro 4 o superior. Els requisits per a les furgonetes i les camionetes segueixen la mateixa línia que els turismes: Euro 3 o superior en cas de benzina i Euro 4 o superior per als motors dièsel. D’altra banda, independentment de la font d’energia, les motocicletes han de complir totes elles amb emissions Euro 2 o superiors mentre que els autobusos han de situar-se en nivells d’Euro 4 o superior.