El Tribunal Superior va dictar ahir que mantindrà la pena d’un dels joves condemnats per l’operació antidroga Big Bang, que va permetre la desarticulació d’un punt actiu de venda d’estupefaents al Pas de la Casa i va comportar diverses condemnes de presó i expulsió del país. La nova resolució s’ha fet en compliment d’una sentència del Tribunal Constitucional, que havia estimat parcialment el recurs del processat. La pena, però, es manté intacta i l’implicat haurà de complir els tres anys de presó als quals ja se l’havia sentenciat, sense l’atenuant per haver començat a traficar abans de complir els 21 anys.

El jove havia estat condemnat en un primer moment a quatre anys de presó per tràfic i consum de cocaïna i haixix. Posteriorment, el Superior va rebaixar la sentència a tres anys, contra la qual el processat va recórrer.

L’atenuant per haver començat a traficar abans dels 21 anys no s’aplica



El Tribunal Constitucional va ordenar al maig revisar la condemna en considerar que no estava prou fonamentada. L’òrgan va assenyalar una contradicció en el fet que el Superior descartés l’atenuant per edat al·legant que no era rellevant, però alhora en tingués en compte la joventut per modular la pena. Segons el Constitucional, aquesta manca de coherència evidenciava un ús poc justificat de la discrecionalitat judicial. Per això, es va considerar que la decisió no estava prou motivada en Dret, tal com exigeix el dret fonamental a la jurisdicció.

Tot i això, el Tribunal Superior ha ratificat la pena imposada el gener del 2025, justificant novament la seva decisió però sense modificar-ne el contingut. D’aquesta manera, l’empara constitucional queda, a la pràctica, sense efecte.