Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les tensions entre el Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), la direcció del centre i el Govern s’aguditzen. L’organisme porta l’anunci del trencament de relacions amb el ministeri d’Interior i Justícia i la presó un pas més enllà. Els pròxims moviments a seguir són intentar fer arribar el cas a la justícia. Així ho assegura el president de l’SPA, Jordi Fius: “Portarem tota la documentació al lletrat i si considera que disposem de suficients proves, tirarem endavant amb la demanda.” Una acció que comporta denunciar tant el director del centre com la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, aquesta de manera subsidiària, ja que “està al corrent dels fets”, va afegir Fius, qui va mencionar “accions d’assetjament laboral contra els afiliats i persecucions per pensar de manera diferent, ja que no a tots se’ns ajuda igual”.