Les agències de viatges registren una alta demanda per a destinacions exòtiques

Amb l’arribada de l’estiu, moltes persones es preparen per desconnectar de la rutina laboral tot descobrint noves cultures i racons del món. Les destinacions més sol·licitades aquest estiu inclouen el sud-est asiàtic i indrets amb platges paradisíaques, tal com han assegurat algunes agències consultades.

Segons l’Agència Vilanova, alguns dels indrets més demanats han estat destinacions de sol i platja com, per exemple, el Carib, les Balears, Grècia o Turquia, tot i que també hi ha molta tendència per conèixer “cultures i gastronomies diferents”. En aquest sentit, expliquen que hi ha hagut moltes sol·licituds per països de Sud-amèrica, com el “Perú o Guatemala”; el sud-est asiàtic o a l’Àfrica com, per exemple, Ruanda, amb l’objectiu “de fer observacions de goril·les i orangutans”. Des d’A mida Viatges han destacat destinacions com Indonèsia, Vietnam, Tailàndia, Albània i Eslovènia com les més demanades.