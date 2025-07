L’augment dels salaris públics ja veu la llum al final del túnel després que ahir el Govern i els sindicats arribessin a un preacord que deixa pràcticament tancada la negociació. L’increment salarial es concretarà en dues línies: d’una banda, un model que té en compte l’antiguitat dels funcionaris per compensar la congelació del GAdA i que situarà els treballadors dins de les bandes salarials que els pertocaria pels anys treballats i, de l’altra, un augment del salari base, que serà de mitjana prop del 10% per a tots els treballadors, tot i que en alguns casos podrà ser superior o inferior. Així ho va explicar el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, en finalitzar la reunió d’ahir. A més d’aquests punts, el Govern també preveu incrementar el pressupost destinat a formació i reconèixer l’antiguitat del personal interí.

Un dels serrells pendents per arribar a l’acord definitiu és la manera com es tindrà en compte l’antiguitat a l’hora d’encaixar els treballadors dins la seva banda salarial corresponent per compensar l’absència del GAdA. Les bandes salarials van des del 80% en el moment d’entrada al cos fins al 120% en fases avançades de la carrera, però la congelació del GAdA va frenar aquesta progressió per a molts funcionaris. El nou model pretén corregir aquesta disfunció i recuperar el ritme d’evolució salarial. Un dels aspectes que els sindicats han demanat revisar, segons va explicar el secretari general del SEP, Sergi Esteves, és la previsió inicial del Govern, que preveia que els funcionaris amb més de 25 anys d’antiguitat se situessin al 106% de la banda. Des dels sindicats, però, s’ha sol·licitat que aquest percentatge arribi fins al 110%.

Per tancar aquest punt i d’altres qüestions menors, Govern i sindicats es tornaran a reunir la setmana vinent en una última trobada en què es donarà el vistiplau a la proposta definitiva, que quedarà vista per a sentència. Un cop el pacte estigui del tot enllestit, les parts es tornaran a trobar al setembre per verificar que el redactat final de la llei s’ajusta als acords assolits durant la negociació.

El ministre Rossell va avançar que, tot i que les noves graelles salarials s’hauran d’actualitzar mitjançant un projecte de llei que entrarà a tràmit parlamentari a la tardor, el Govern es compromet a destinar aquest mateix any un total de tres milions d’euros per compensar la manca d’avaluació de l’acompliment. En els tres anys següents, la despesa anirà augmentant i l’executiu preveu destinar-hi fins a 12 milions d’euros fins al 2027. A partir del 2028, aquest import es convertirà en una partida anual consolidada.

Rossell va sortir de la reunió amb una sensació de “molta satisfacció per haver tancat el model de la futura política retributiva”, que persegueix fer més atractiu el sector públic. L’estratègia se centra a millorar especialment els salaris d’entrada i compensar els funcionaris més antics per l’impacte de la congelació del GAdA.

Satisfacció moderada

La reacció dels sindicats va ser, per una banda, de satisfacció per haver arribat finalment a un acord; però, per l’altra, el representant dels policies, Hugo Guiomar, va lamentar els tempos de la negociació, que han deixat cert sabor agredolç dins del cos. “Estaríem contents si les negociacions s’haguessin tancat quan tocava”, va afirmar Guiomar, que també es va mostrar reticent a celebrar l’entesa abans de la reunió de la setmana vinent, quan es posaran els números definitius sobre la taula.

Per la seva banda, el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) es va mostrar més optimista. El seu secretari general, Sergi Esteves, va valorar positivament el model, que va definir com “el més equitatiu que ens han presentat dins de les limitacions pressupostàries”. En aquest sentit, va expressar que l’acord va en la línia de les reivindicacions sindicals dels últims mesos.