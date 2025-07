L’orgue és una orquestra de tecles. Un instrument capaç de teixir textures sonores amb possibilitats infinites, sobretot en mans (i peus) d’un mestre com Juan de la Rubia. Armat d’aquest ventall expressiu, l’organista titular de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona improvisarà avui a dos quarts de deu de la nit a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella en diàleg amb les imatges del clàssic del cinema mut El gabinet del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920).

Quan es prepara per improvisar per a una pel·lícula, De la Rubia sol mirar-la unes quantes vegades a fi d’interioritzar-ne els moviments de la narració i les emocions dels personatges. Familiaritzar-se amb l’estructura del film li permet després crear en directe un discurs sonor complex en què la música ja no és un mer acompanyament de les imatges, sinó que hi respon i fins i tot hi afegeix capes interpretatives. “Quan improviso sobre una pel·lícula, no vull que sigui un fil musical”, sentencia.

De la Rubia sol utilitzar un recurs popularitzat en l’òpera per Richard Wagner: el leitmotiv. Una cèl·lula musical, un petit conjunt de notes ordenades, s’associen a un personatge o a un estat emocional i es reprenen al llarg de la peça. La iteració i combinació dels leitmotivs fa avançar la narració. “De vegades jugo amb l’espectador i toco el leitmotiv abans que aparegui el personatge en escena per provocar una sensació d’anticipació.”

La pel·lícula, considerada una obra mestra de la història del cinema en general i de l’expressionisme alemany en particular, destaca pel seu estil visual inquietant, ple de formes distorsionades i ombres. La proposta forma part del programa del festival Orgue&nd. Organitzat pels comuns de la capital, Escaldes-Engordany i la Massana, juntament amb el ministeri de Cultura i l’Associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra. L’entrada a tots els concerts és gratuïta, però es recomana fer un donatiu.