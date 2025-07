El PS reclama mesures valentes per regular el preu de l’habitatge

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata va exigir ahir mesures valentes per regular els preus del lloguer i la compra d’habitatge, així com polítiques públiques que millorin el poder adquisitiu de la ciutadania. En una roda de premsa, el president del PS, Pere Baró, i la primera secretària, Marta Pujol, van valorar les dades del darrer Observatori i van criticar que les propostes del Govern només afavoreixen els grans propietaris. L’afectació per l’habitatge ha passat del 21% al 40,4% des del 2021. També van mostrar preocupació per l’augment de casos d’ansietat i depressió, que atribueixen a la mala gestió de les necessitats bàsiques. En relació amb la immigració, van denunciar discursos populistes que vinculen aquest fenomen amb la delinqüència. El PS defensa un model de país més social i inclusiu.