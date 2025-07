Les agències de viatges registren una alta demanda per a destinacions exòtiques

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’estiu, moltes persones es preparen per gaudir de les esperades i desitjades vacances. En aquesta època de l’any, és habitual voler desconnectar de la rutina laboral tot descobrint noves cultures i racons del món. Per planificar aquestes escapades amb comoditat i seguretat, cada cop es confia més en les agències de viatges. Aquestes empreses turístiques fa mesos que treballen intensament per oferir propostes adaptades als gustos i necessitats dels viatgers. En el cas dels andorrans i andorranes, les destinacions més sol·licitades aquest estiu inclouen el sud-est asiàtic i indrets amb platges paradisíaques, tal com han assegurat algunes agències consultades.

"A l'estiu hi ha destinacions de tot, és l'època que més varietat hi ha", expliquen fonts de l'agència de viatges Vilanova. Alguns dels indrets més demanats en aquesta companyia han estat destinacions de sol i platja, com per exemple el Carib, les Balears, Grècia o Turquia, tot i que també hi ha molta tendència per conèixer "cultures i gastronomies diferents", indiquen des de l'agència Vilanova. En aquest sentit, expliquen que hi ha hagut moltes sol·licituds per països de sud-amèrica, com el "Perú o Guatemala"; el sud-est asiàtic o a l'Àfrica, com per exemple Ruanda amb l'objectiu "de fer observacions de goril·les i orangutans".

L'estada mitjana és d'entre deu i quinze dies en els viatges llargs, mentre que en el cas dels països europeus, la mitjana és més curta, d'una setmana aproximadament. De totes maneres, s’aprofiten els set dies vacacionals per fer dues estades diferents, combinant ciutat i platja.

Fonts de l’agència A mida Viatges també han explicat que les destinacions són molt variades aquest estiu. Moltes persones els han demanat per viatjar pel sud-est asiàtic en països com “Indonèsia, Vietnam o Tailàndia”, han especificat. Els Estats Units també ha estat un indret força reclamat, com també anar de safari. Pel que fa a destinacions europees, des de l’agència indiquen que enguany ha predominat Albània i Eslovènia. "Són dos països que estan de moda", han explicat des de la companyia. Llocs amb platja també han tingut tirada, com seria el cas de les Balears o les Canàries.

Pel que fa a les estades, la mitjana en països en altres continents és d’unes dues setmanes, mentre que a la platja vora set dies. Pel que fa a les ciutats europees, el sojorni és més variat. Hi ha des de passar un cap de setmana fins a una setmana, han detallat des de l’empresa A mida Viatges.