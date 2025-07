Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) encara el mes de juliol amb perspectives optimistes. Les xifres d’ocupació segueixen la línia habitual d’anys anteriors. Ara per ara, els percentatges, pel que fa als associats a la UHA, per a aquest mes se situen en el 50%, segons dades facilitades pel president de l’entitat, Jordi París, mentre que l’any passat es va tancar el dia 31 amb un 65% (normalment els números se situen entre el 60% i el 65%). “La sensació és que s’hi pot arribar i confiem que s’hi arribi”, va afirmar París referint-se a les dades del darrer any com a objectiu per al present.