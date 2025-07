Detingut per estripar el polo d'un agent a Andorra la Vella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home de 44 anys va ser detingut dijous a la matinada a Andorra la Vella per proferir injúries envers els funcionaris policials i estripar el polo a un d'ells. Els agents van identificar diverses persones que sortien d'un local d'oci nocturn i els van instar a abandonar el lloc per tal de respectar el descans dels veïns. Va ser llavors quan el detingut va reaccionar de manera desproporcionada, segons apunta la policia, i va proferir injúries envers els funcionaris policials i va estripar una de les mànigues del polo de treball d'un agent. Per aquest motiu, es va arrestar l'home pels delictes contra la funció pública i contra l'honor.

Dos detinguts per alcoholèmia

Dos conductors han estat detinguts en el decurs de la setmana per positiu en alcoholèmia. Es tracta de dos homes de 35 i 48 anys, amb taxes de 1,68 i 2,14.