La política migratòria i la situació de l’habitatge han provocat tensions entre Andorra i la Seu d’Urgell, que s’intentaran mitigar amb una reunió entre l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, i la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol. En tot cas, Espot va voler deixar clar que “no hi ha hagut cap expulsió” de residents. En tot cas, va precisar, “hi ha temporers que, quan s’acaba la temporada, han de marxar del país, i si no tenen un permís de treball a Espanya tampoc s’hi poden quedar”. El cap de Govern va atribuir les preocupacions generades sobre les suposades expulsions a “les declaracions d’alguns representants de col·lectius d’Andorra”, però va assegurar que aquestes afirmacions no s’ajusten a la realitat. Les úniques expulsions que s’estan efectuant, va afegir, corresponen a persones que incorren en alguna causa d’expulsió segons la Llei qualificada d’immigració, una situació que, segons ell, “és la mateixa avui, fa un any o en fa quatre”.

“No hi ha expulsions, hi ha temporers que, quan s’acaba la temporada, han de marxar del país” Xavier Espot, Cap de Govern

La trobada entre Marsol i Barrera ha estat sol·licitada per l’alcalde arran de les queixes que va expressar recentment, en què va lamentar que “de cap de les maneres permetrem convertir-nos en una ciutat dormitori”, amb referència a l’elevat nombre de treballadors que resideixen a la Seu, però treballen a Andorra, a causa dels preus desorbitats del mercat immobiliari del Principat. El cap de Govern, Xavier Espot, va confirmar ahir durant la diada a AINA que la reunió es durà a terme a final de juliol.

Contractes en origen

Les gestions per oferir contractes en origen des d’Andorra a treballadors estrangers continuen avançant, i el Govern ja ha mantingut contactes amb alts mandataris de l’Equador i el Perú. A més, d’aquí a quinze dies es reunirà el grup de treball format per l’executiu espanyol, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra per abordar conjuntament la qüestió.

“Les suposades expulsions potser venen de declaracions d’alguns col·lectius” Xavier Espot, Cap de Govern

Espot va explicar que aquestes gestions tenen com a objectiu “evitar distorsions quan els treballadors marxen d’Andorra cap a Espanya” i garantir que, des dels seus països d’origen, coneguin amb claredat les condicions laborals que trobaran a Andorra per tal d’evitar situacions irregulars com les que es van viure amb els contractes temporals.

La data concreta per a l’entrada en vigor d’aquest sistema és incerta i Espot va reconèixer que “és un tema complex”. En qualsevol cas, la voluntat del Govern és implementar aquesta modalitat per facilitar el procés als estats implicats.

Viure a Canillo

El cap de Govern també es va referir a les dificultats per adjudicar els pisos de l’antic hotel Pellicer, a Canillo. Segons va argumentar, aquesta situació “és una prova que bona part dels llogaters estan protegits per les pròrrogues forçoses”. Espot va acabar recordant que el parc públic s’ha creat amb una visió a llarg termini, pensant en la futura desintervenció del mercat prevista per al 2027.