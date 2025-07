Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El servei meteorològic activarà l'avís groc per fortes tempestes, que poden anar acompanyades puntualment de calamarsa, avui i demà a la tarda. L'alerta estarà activada entre les dotze del migdia i les sis de la tarda d'avui, i les 12 hores i les 21 hores de demà al conjunt del Principat. En ambdós casos l'avís és causat per una pertorbació aïllada de la circulació general atmosfèrica que se situa sobre l'oest peninsular i que també afectarà Catalunya, on també hi ha activat l'avís groc des d'avui i fins diumenge.

Descens de les temperatures

L'entrada d'aquesta pertorbació comportarà un descens de les temperatures, que s'accentuarà demà, amb màximes que no superaran els 22 graus a la capital, 7 graus menys que avui. Les mínimes es mantindran estables, amb variacions d'entre 1 i 3 graus negatius respecte avui.