La nova llei del turisme buscarà consolidar un model turístic sostenible i competitiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern està a punt de finalitzar la redacció de la nova llei de turisme, un text que compta amb l’assessorament tècnic d’ONU Turisme i que té com a objectiu establir un model turístic basat en la sostenibilitat, l’equilibri i la competitivitat. Amb aquesta norma, es vol dotar el país d’un marc legal que permeti afrontar els reptes actuals del sector i projectar-lo cap al futur.

El projecte legislatiu incorpora mesures per millorar l’ordenació i la planificació turística, fomentar la desestacionalització i garantir una oferta accessible i respectuosa amb el medi ambient, d’acord amb els estàndards internacionals. A més, contempla la professionalització del sector a través de la formació dels treballadors per elevar la qualitat del servei i l’experiència del visitant.

Un altre punt destacat és la inclusió d’incentius i reconeixements honorífics a iniciatives que promoguin la qualitat, la sostenibilitat i l’excel·lència, com a mecanisme per reforçar una cultura de millora contínua dins del sector. La digitalització també hi tindrà un pes rellevant: la nova llei preveu eines tecnològiques per gestionar els fluxos turístics i evitar la massificació, amb la voluntat de preservar l'entorn natural del país.

Aquesta setmana s’ha celebrat al Principat la tercera i última missió d’experts d’ONU Turisme en el marc del projecte de cooperació tècnica. Durant la trobada s’han presentat els avenços de la llei a les autoritats, entitats empresarials i socials del país, i s’han recollit aportacions que es valoraran per ser incloses al text definitiu.