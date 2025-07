El 14,4% dels joves andorrans van abandonar els estudis l’any passat

Publicat per

Andorra va registrar el 2024 un total de 3.113 joves d’entre 15 i 34 anys que van abandonar algun tipus d’estudi oficial, fet que representa el 14,4% del total de persones d’aquest grup d’edat (21.618), segons les dades publicades ahir pel departament d’Estadística. Aquesta xifra inclou tant aquells que van interrompre un programa formatiu per un període superior al de les vacances sense reprendre’l, com els que van canviar d’especialitat dins del mateix sistema educatiu oficial.

La gran majoria dels joves que van abandonar els estudis (95,3%) ho van fer respecte a una sola formació, mentre que un 4,7% van deixar més d’un itinerari acadèmic. L’anàlisi per sexe mostra un percentatge d’abandonament més elevat entre els homes (16,3%) que entre les dones (12,1%). Per franges d’edat, l’abandonament és especialment rellevant entre els 25 i 29 anys (20%), mentre que en el grup de 15 a 24 anys és del 8%.

Pel que fa a l’activitat, el 88% dels joves que van deixar els estudis es trobaven treballant. Aquest percentatge reflecteix la importància de la inserció laboral com a factor determinant en la decisió de no continuar la formació reglada. En relació amb el nivell dels estudis abandonats, el 64,6% correspon a formació terciària (formació professional de grau superior o estudis universitaris) i el 35,4% a nivells secundaris o inferiors.

Quant als motius, el 31,6% dels joves va abandonar els estudis per treballar, mentre que el 24,5% ho va fer perquè el programa no era del seu interès, no s’ajustava a les seves necessitats formatives, era poc útil o massa difícil. Aquestes dades posen de manifest la importància de l’orientació i l’adaptació de l’oferta educativa a les realitats dels estudiants.

Malgrat aquestes xifres, el nivell educatiu dels joves del país continua millorant. El percentatge de persones amb només estudis obligatoris ha baixat del 29,1% al 27,8%, mentre que els que han completat estudis terciaris ha augmentat del 27,5% al 32,8%. També ha crescut la participació en activitats formatives recents, que se situa en el 45,9%, amb una presència més elevada entre les dones (53%).

Finalment, la meitat dels joves (50,8%) consideren que el seu nivell educatiu s’ajusta al lloc de treball, i el 29,3% el percep com superior. L’especialització i les habilitats s’avaluen positivament en un 57,7% i 66,4% dels casos.