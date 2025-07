La Universitat d’Estiu i Tardor abordarà els riscos i oportunitats de la societat digital

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La 41a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra (UETA) girarà entorn dels reptes de la digitalització i la seva incidència en àmbits com la democràcia, la desinformació, la intel·ligència artificial i la salut. El cicle de conferències, titulat La societat digital global, oportunitats i riscos, se celebrarà els dies 15, 16, 22 i 23 de setembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

L’esdeveniment coincideix amb la proclamació del 2025 com a Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital, impulsat pel Consell d’Europa. La sessió inaugural, prevista per al dilluns 15 de setembre, anirà a càrrec del jurista i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Lluís Martí, amb una ponència centrada en la democràcia i la participació ciutadana en l’entorn digital.

L’endemà, la periodista Carme Colomina analitzarà el fenomen de la desinformació i l’impacte de la intel·ligència artificial generativa en la propagació de notícies falses, així com la resposta normativa de la Unió Europea. El diumenge 22 de setembre, la professora Laurence Devillers, experta en intel·ligència artificial a la Universitat de la Sorbona, parlarà sobre els desafiaments ètics que planteja aquesta tecnologia. La cloenda del dilluns 23 se centrarà en l’impacte de la digitalització en el sistema sanitari. Marta Aymerich, metgessa i directora de l’eHealth Center de la UOC, tractarà sobre com la tecnologia pot millorar l’atenció sanitària i fer-la més accessible.