S’ha especulat força sobre quan visitaria de nou Andorra el Copríncep Emmanuel Macron. Havia de ser o bé a final del 2024 o a principi d’aquest any i finalment es va posposar per a la tardor. La data tancada és la de dijous 16 d’octubre. Sis anys i un mes després del primer viatge oficial del Copríncep, 24 hores intenses que van començar amb un sopar amb autoritats a Soldeu el 12 de setembre i van culminar amb un discurs a la plaça del Poble l’endemà, dirigit a la ciutadania. Abans havia parlat a Casa de la Vall davant els consellers generals i va recórrer les set parròquies i els respectius comuns protagonitzant un bany de multituds. Malgrat que s’està treballant per concretar l’agenda i qüestions com ara si, com el 2019, farà nit a Andorra el dia abans, en principi es treballaria en una estructura similar a la d’aquell primer viatge i que, de fet, va ser molt similar a la de l’antecessor, François Hollande, el 2014. La diferència és que Hollande va repartir els actes en dues jornades.