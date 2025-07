Revaloració de 107 pensions per ajustar-les amb l’IPC

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella



Govern modifica el pressupost del 2025 per solucionar el problema que va afectar 107 pensionistes, que estaven cobrant quanties diferents de les que havien de percebre. El consell de ministres va aprovar ahir un projecte de llei amb l’objectiu de revalorar les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, una mesura que pretén evitar que les pensions més baixes rebin un increment inferior al que perceben les pensions de quantia més elevada, i corregir així un desequilibri que podia resultar injust per als perceptors amb rendes més modestes.

L’ajust tindrà un cost estimat de 30.456 euros anuals

El nou criteri estableix que les persones assegurades que durant l’any 2025 rebin una o més pensions de la CASS amb una suma igual o inferior al doble del salari mínim interprofessional veuran revalorades aquestes pensions, d’acord amb tres trams diferenciats segons l’import total percebut, de manera que si la pensió és igual o inferior al salari mínim s’aplicarà un augment del doble de l’IPC, si se situa entre aquest llindar i el doble del salari mínim l’increment serà equivalent a l’IPC, i si representa entre dues i tres vegades el salari mínim l’augment es limitarà al 25% de l’IPC.

Aquest ajust tindrà un cost estimat de 30.456 euros anuals, amb aplicació retroactiva des de l’1 de gener del 2025.