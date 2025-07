Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El serial dels pisos de l’antic hotel Pellicer, a Canillo, continua. L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha tornat a adjudicar directament set pisos després de noves renúncies, segons va recollir el BOPA. La situació, que s’arrossega des del mes de maig, ha obligat el Govern a fer un pas enrere en l’estratègia prevista. La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va anunciar que si en el pròxim edicte “se n’adjudiquen quatre dels set, ja crec que es podrà obrir la convocatòria per al següent edifici, perquè sempre hi pot haver persones de Canillo que es presentin més endavant”. Aquesta decisió suposaria un canvi respecte al full de ruta inicial del Govern, que preveia adjudicar íntegrament un edifici abans de passar al següent bloc de pisos.

Les dificultats per assignar els habitatges de Canillo, de moment, no provocaran una flexibilització dels requisits per accedir al registre d’habitatge, segons va aclarir Marsol. Tot i això, va matisar que “en funció de com evolucioni el següent edicte, ja veurem si val la pena fer alguna modificació”, deixant la porta oberta a possibles ajustos normatius que podrien arribar de cara a final d’any si es considera necessari.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la titular d’Habitatge també va informar que es deixarà passar l’estiu abans de convocar nous edictes. Els següents habitatges que es posaran a concurs seran els 14 de la promoció de la Roureda de Sansa, a Andorra la Vella, i els 20 de l’antic hotel Hermus, a Encamp, que continuen pendents de l’assignació definitiva fins que es tanqui completament el procés actual a Canillo.

30 renúncies

Els pisos de lloguer assequible de Canillo acumulen ja una trentena de renúncies. La reticència a viure a l’antic hotel Pellicer es va fer evident des del moment d’obertura de les inscripcions voluntàries, quan només quatre famílies s’hi van presentar. La resta de pisos, 19, es van adjudicar segons els criteris del registre general. Les primeres renúncies no van trigar a arribar: el 14 de maig ja se’n van registrar quatre. A l’inici de juny n’hi va haver vuit més, seguides de tres el dia 18 i quatre més el dia 20 del mateix mes. Davant d’aquesta onada de desistiments, l’INH ha anat fent adjudicacions directes per cobrir els apartaments, però de moment només s’ha aconseguit ocupar el 63 % dels pisos.

L’edicte publicat indica que les persones seleccionades tenen la puntuació més alta i compleixen els criteris establerts. Els lloguers es calculen segons la renda de cada unitat familiar, amb imports que poden arribar fins als 745,81 euros mensuals. En aquest mateix procés, també s’ha adjudicat l’habitatge adaptat a una unitat familiar que s’ajusta a la tipologia del pis. El lloguer d’aquesta unitat és de 462,64 euros.

Pel que fa a la distribució dels pisos, els de més superfície compten amb dos dormitoris dobles, cuina-sala d’estar, bany i rebedor. La resta tenen un dormitori doble, cuina-menjador, bany i distribuïdor, i alguns disposen de balcó.